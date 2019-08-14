Назначены судьи на матч "Спартак" - ЦСКА и другие игры 6-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
16 августа (пятница)
"Оренбург" - "Сочи": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
17 августа (суббота)
"Урал" — "Крылья Советов": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Зенит" — "Ахмат": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
18 августа (воскресенье)
"Рубин" — "Арсенал": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
"Тамбов" — "Краснодар": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
"Уфа" — "Ростов": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
"Динамо" — "Локомотив": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
19 августа (понедельник)
"Спартак" — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
Не пропустите: На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1