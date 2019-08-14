Назначены судьи на матч "Спартак" - ЦСКА и другие игры 6-го тура РПЛ

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Назначены судьи на матч "Спартак" - ЦСКА и другие игры 6-го тура РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

16 августа (пятница)

"Оренбург" - "Сочи": судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

17 августа (суббота)

"Урал" — "Крылья Советов": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Зенит" — "Ахмат": судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

18 августа (воскресенье)

"Рубин" — "Арсенал": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

"Тамбов" — "Краснодар": судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

"Уфа" — "Ростов": судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Динамо" — "Локомотив": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

19 августа (понедельник)

"Спартак" — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

Не пропустите: На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR. | http://soccernews.ru
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3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
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