Назначены судьи на матчи 14-го тура РПЛ

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Назначены судьи на матчи 14-го тура РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ.

6 ноября (суббота)

"Арсенал" – "Уфа"

Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

"Крылья Советов" – "Химки"

Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

"Динамо" – "Краснодар"

Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

"Сочи" – ЦСКА

Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.

7 ноября (воскресенье)

"Урал" – "Зенит"

Судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.

"Ростов" – "Рубин"

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

"Спартак" – "Локомотив"

Судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.

"Ахмат" – "Нижний Новгород"

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

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