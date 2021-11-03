Назначены судьи на матчи 14-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ.
6 ноября (суббота)
"Арсенал" – "Уфа"
Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
"Крылья Советов" – "Химки"
Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.
"Динамо" – "Краснодар"
Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
"Сочи" – ЦСКА
Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Владимир Миневич; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Андрей Бутенко.
7 ноября (воскресенье)
"Урал" – "Зенит"
Судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Зуев.
"Ростов" – "Рубин"
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.
"Спартак" – "Локомотив"
Судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Эдуард Малый.
"Ахмат" – "Нижний Новгород"
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.
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