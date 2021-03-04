Назначены судьи на матчи 21-го тура РПЛ
РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат матчи 21-го тура чемпионата России.
ЦСКА - "Ахмат" (6 марта, 14:00 мск): судья - Иван Сиденков; ассистенты судьи - Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья - Антон Фролов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Арам Петросян; инспектор - Гаряфий Жафяров.
"Ротор" - "Химки" (6 марта, 16:30 мск): судья - Сергей Иванов; ассистенты судьи - Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья - Артем Чистяков; VAR - Алексей Матюнин; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Сергей Лапочкин.
"Ростов" - "Сочи" (6 марта, 19:00 мск): судья - Василий Казарцев; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Константин Аверьянов; VAR - Владислав Безбородов; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Сергей Мартынов.
"Урал" - "Уфа" (7 марта, 14:00 мск): судья - Сергей Лапочкин; ассистенты судьи - Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья - Ян Бобровский; VAR - Михаил Вилков; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
"Динамо" - "Тамбов" (7 марта, 16:30 мск): судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья - Андрей Фисенко; VAR - Николай Волошин; AVAR - Николай Богач; инспектор - Алексей Тюмин.
"Спартак" - "Краснодар" (7 марта, 19:00 мск): судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Артем Любимов; AVAR - Антон Аверьянов; инспектор - Николай Левников.
"Арсенал" - "Локомотив" (8 марта, 14:00 мск): судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья - Сергей Цыганок; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Алексей Воронцов; инспектор - Александр Гвардис.
"Рубин" - "Зенит" (8 марта, 16:30 мск): судья - Сергей Карасев; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья - Антон Анопа; VAR - Игорь Панин; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Вячеслав Харламов.
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