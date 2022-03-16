Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ

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Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

19 марта (суббота)

"Урал" – "Химки"

Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Эдуард Малый.

"Нижний Новгород" – "Спартак"

Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Лапочкин.

"Ахмат" – "Локомотив"

Судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

"Зенит" – "Арсенал"

Судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья – Артур Фёдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарев.

20 марта, воскресенье

ЦСКА – "Рубин"

Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

"Уфа" – "Краснодар"

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.

"Сочи" – "Крылья Советов"

Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей  Мацюра.

"Динамо" – "Ростов"

Судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

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