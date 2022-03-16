Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
19 марта (суббота)
"Урал" – "Химки"
Судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Эдуард Малый.
"Нижний Новгород" – "Спартак"
Судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Лапочкин.
"Ахмат" – "Локомотив"
Судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.
"Зенит" – "Арсенал"
Судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья – Артур Фёдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарев.
20 марта, воскресенье
ЦСКА – "Рубин"
Судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Гаряфий Жафяров.
"Уфа" – "Краснодар"
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Матюнин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Алексей Тюмин.
"Сочи" – "Крылья Советов"
Судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Мацюра.
"Динамо" – "Ростов"
Судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.
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