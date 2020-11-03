Назначены судьи на матчи "Урал" - "Спартак", "Зенит" - "Краснодар" и другие встречи 14-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад и инспекторов на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
6 ноября
"Сочи" Сочи - "Уфа" Уфа: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.
7 ноября
"Урал" Екатеринбург - "Спартак" Москва: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Игорь Панин; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.
"Арсенал" Тула - "Ротор" Волгоград: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.
"Тамбов" Тамбов - "Ахмат" Грозный: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гончар.
8 ноября
"Химки" Химки - "Рубин" Казань: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Владимир Овчинников.
ЦСКА Москва - "Ростов" Ростов: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Андрей Болотенков; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
"Зенит" Санкт-Петербург - "Краснодар": судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Адлан Хатуев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.
"Динамо" Москва - "Локомотив" Москва: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Колобаев.
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