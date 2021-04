Назревает самый большой футбольный скандал XXI века! Или что известно о Суперлиге на данный момент: дата начала, финансы, формат

УЕФА и ЛЧ, ее престижном детищу, бросили настоящий вызов. Самые мощные европейские клубы готовы к войне с Европейским футбольным союзом. Официальное объявление старта Суперлиги произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 19 апреля. Гранды топ-чемпионатов якобы были готовы договариваться о формате видоизменения Лиги Чемпионов, начиная с сезона 2024/25, но в последний момент изменили планы. Французский RMC Sport, испанская Marca, американский The New York Times и другие порталы в один голос рапортовали о крупной сделке сильнейших клубов. Учредители турнира подтвердили правдивость инсайдов под покровом ночи. Сразу 12 команд выходят из главного еврокубка. Это аж 6 представителей АПЛ ("Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", МЮ, "Арсенал", "Тоттенхэм"), а также по 3 клуба из Испании ("Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико" Мадрид) и Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"). Обращает на себя внимание тот факт, что отсутствуют команды из оставшихся топ-чемпионатов – Германии и Франции. Прежде всего, конечно, речь о финалистах Лиги Чемпионов 2020 ("Бавария" и ПСЖ). Эти финансовые гиганты, очевидно, понимают все риски, которые получат на свою голову после объявления фактически открытой войны с УЕФА. Их бунт на корабле богачей оставляет призрачные шансы на то, что переворот в футболе будет сорван.

This has just dropped in the inbox ... pic.twitter.com/hYiZDseM1k

Кто стоит за Суперлигой?

За рулем революции стоят 5 грандов. Главный инициатор – Флорентино Перес. Так же на 200% "за" выступил директорат "Манчестер Юнайтед". Некоторые другие участники все еще имели определенные сомнения, но побоялись остаться в стороне турнира миллиардов и больших имен. "Вечный" босс "Реала", которого недавно переизбрали на пост президента мадридского клуба без всякой борьбы, после покорения всех рекордов ЛЧ, похоже, решил добить этот турнир. Испанец стал президентом Европейской Суперлиги. Зато должности вице-президентов предложили боссам "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". В совете правления американцы Стэн Кронке, Джоэль Глейзер и Джон Генри ждут итальянца. Президент "Ювентуса" и глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли также принял предложение управлять новым турниром. По информации BBC, именно Кронке стал крупнейшим сторонником идей Переса. Босс "Арсенала" верит, что благодаря Суперлиге лондонский топ-клуб, который болтается в середине таблицы АПЛ 2020/21, вернется в мировую элиту. "Пушкари" остаются за пределами зоны Лиги Чемпионов вот уже 5 сезонов подряд. Не удается попасть в ЛЧ через чемпионат Англии или победу в ЛЕ, давайте создадим новое соревнование – логика железная. Кронке не собирается останавливаться на малом: 73-летний владелец "Арсенала" верит, что Суперлига сделает Арсенал "самым клубом планеты". Босс лондонцев, который владеет также клубами НХЛ и НБА, предложил изменить привычные правила еврокубковых турниров. Вместо двух матчей дома и на выезде команды на кубковой стадии должны вести игру до определенного количества побед. По аналогии с упомянутыми хоккейной и баскетбольной лигами, где нужно обыграть соперника 3 или 4 раза, чтобы пройти дальше в плей-офф. Интересно, что сейчас вакантными остаются только 8 мест. Суперлига планирует, что в турнире будут играть 15 основателей и 5 приглашенных гостей, которые ежегодно будут дополнять список участников по принципу квалификации.

#SuperLeague official statement



Chairman: Florentino Perez (Real Madrid)

Vice-chairman: Andrea Agnelli (Juventus)

Vice-chairman: Joel Glazer (Man United)



Also: Andrea Agnelli is set to resign as president of ECA.