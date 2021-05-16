Назвала причина предстоящего перехода Мухина из "Локомотив" в ЦСКА

Фото: инстаграм Максима Мухина/Автор неизвестен

Полузащитник "Локомотива" Максим Мухин решил перейти в ЦСКА, так как ему не понравилось поведение руководства "железнодорожников", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, клуб вел себя не активно в вопросе переговоров с Мухиным о новом контракте. Единственное общение по данному вопросу произошло в самолете. К тому же, хавбека не устроили предложенные условия. Таким образом, Мухин перейдет в ЦСКА, который заплатит за него отступные в размере 15 миллионов рублей (167 тысяч евро). Хавбек подпишет с "армейцами" пятилетний контракт.

19-летний Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплева. За "Локомотив" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную России сыграл 1 матч.

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