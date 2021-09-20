Назвала причина замены Месси в матче с "Лионом"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси заменили в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1) по медицинским соображениям, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, во время матча форвард получил ушиб колена. Несмотря на это, футболист был очень недоволен заменой и отказался пожать руку главному тренеру команды Маурисио Почеттино.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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