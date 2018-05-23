Назван диагноз Смолова и предварительные сроки восстановления

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Назван диагноз Смолова и предварительные сроки восстановления

Стал известен диагноз и предварительные сроки восстановления нападающего "Краснодара" и сборной России Фёдора Смолова.

"У Смолова ушиб мышц голени. Точный срок возвращения Фёдора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдёт уже через несколько дней" - говорится в заявлении, опубликованном в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что Смолов получил повреждение на тренировке и сейчас передвигается хромая. 

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