Назван диагноз травмированного Агуэро

Стал известен характер травмы нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Как сообщил отец футболиста, у 32-летнего аргентинца произошёл рецидив повреждения мениска.

Ожидается, что на этой неделе звёздного форварда прооперируют в Барселоне. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Агуэро сыграл за "горожан" 31 матч, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

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