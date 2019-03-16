Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера"

Маурицио Сарри может заменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Интера". Об этом сообщает Football Italia.

На данный момент Сарри возглавляет "Челси".

Стоит отметить, что среди претендентов на замену Спаллети также присутствуют Марко Джампаоло, возглавляющий "Сампдорию" и экс-тренер "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте.

Напомним, что по завершении сезоне "Интер" намерен уволить Спаллетти из-за неудовлетворительных результатов миланского клуба.

Спаллетти пришел в миланский клуб летом 2017 года из "Ромы". "Интер" располагается на 4 место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 50 баллов.

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