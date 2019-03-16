Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера"

Теги маурицио саррилучано спаллеттиинтер миланантонио контечелси

Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера"

Маурицио Сарри может заменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Интера". Об этом сообщает Football Italia.

На данный момент Сарри возглавляет "Челси".

Стоит отметить, что среди претендентов на замену Спаллети также присутствуют Марко Джампаоло, возглавляющий "Сампдорию" и экс-тренер "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте.

Напомним, что по завершении сезоне "Интер" намерен уволить Спаллетти из-за неудовлетворительных результатов миланского клуба. 

Спаллетти пришел в миланский клуб летом 2017 года из "Ромы". "Интер" располагается на 4 место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 50 баллов.

Читайте также: Маротта ярко высказался о результатах "Интера"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"

"Реал" нацелился на звезду "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов