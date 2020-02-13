Назван город, который примет финал Кубка России в этом году

Теги кубок россии

Назван город, который примет финал Кубка России в этом году

Стало известно, где пройдёт финальный матч текущего розыгрыша Кубка России.

Место проведения игры сегодня определялось на заседании исполкома РФС. 

В итоге предпочтение отдали Екатеринбургу и стадиону "Екатеринбург-Арена".

Решающий матч Кубка России, согласно календарю, состоится 13 мая.

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