Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне
Стало известно, где пройдёт финальный матч Лиги Европы сезона 2019/20.
По информации газеты Bild, решающую игру примет немецкий город Кёльн. Поединок состоится на местном стадионе "Рейн Энерги".
До пандемии коронавируса планировалось, что финал ЛЕ примет польский Гданьск.
Ожидается, что оставшиеся матчи еврокубкового турнира пройдут в Германии, а именно в Кёльне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.
Не пропустите: Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса
-
Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро
-
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии
-
Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу"
Лента новостей
-
Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт
-
Игрок "Милан" закрутил роман с моделью по прозвищу "Тигрица": фото
-
Защитник ПСЖ Менье определился с новым клубом
-
Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит"
-
1
Сарри раскритиковал Роналду за игру с "Миланом"
-
Сёмин планирует посетить матчи плей-офф Лиги Чемпионов
-
Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне
-
Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе "Марселя"
-
"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса
-
"Ротор" предложил "Лукойлу" спонсировать клуб
-
Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара"
-
"Химки" готовят лицензию для участия в еврокубках
-
Нани рассказал об обещании, которое он дал Роналду во время финала Евро-2016
-
Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018
-
"Вальядолид" выкупил защитника "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро
-
Тедеско огласил задачи "Спартака"
-
В уходе Бэйла из "Реала" заинтересован только Зидан
-
"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца
-
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0