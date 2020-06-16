Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне

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Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне

Стало известно, где пройдёт финальный матч Лиги Европы сезона 2019/20.

По информации газеты Bild, решающую игру примет немецкий город Кёльн. Поединок состоится на местном стадионе "Рейн Энерги".

До пандемии коронавируса планировалось, что финал ЛЕ примет польский Гданьск.

Ожидается, что оставшиеся матчи еврокубкового турнира пройдут в Германии, а именно в Кёльне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

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