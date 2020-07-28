Названы лучший и худший по результативности чемпионаты из топ-5 лиг Европы

Издание Marca опубликовало исследование с данными по результативности в топ-5 европейских лигах.

Лучший чемпионат по среднему количеству забитых голов за матч - это Бундеслига (3,21). В немецком первенстве команды отличились 982 раза в 306 играх.

Далее следует Серия А - 1088 голов в 360 матчах (ещё два тура впереди), средняя результативность - 3,02.

На третьем месте АПЛ - 1034 забитых мяча (в среднем 2,72), на четвёртом Лига 1 - 2,53 (чемпионат досрочно завершён), на пятом Ла Лига - 942 гола (в среднем 2,48).

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