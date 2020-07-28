Названы лучший и худший по результативности чемпионаты из топ-5 лиг Европы

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Названы лучший и худший по результативности чемпионаты из топ-5 лиг Европы

Издание Marca опубликовало исследование с данными по результативности в топ-5 европейских лигах.

Лучший чемпионат по среднему количеству забитых голов за матч - это Бундеслига (3,21). В немецком первенстве команды отличились 982 раза в 306 играх.

Далее следует Серия А - 1088 голов в 360 матчах (ещё два тура впереди), средняя результативность - 3,02. 

На третьем месте АПЛ - 1034 забитых мяча (в среднем 2,72), на четвёртом Лига 1 - 2,53 (чемпионат досрочно завершён), на пятом Ла Лига - 942 гола (в среднем 2,48).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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