Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

УЕФА объявил результаты голосования за лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Лучшим в пятом туре группового этапа признан португальский полузащитник Педру Гонсалвеш из лиссабонского "Спортинга".

Он отметился двумя голами в матче против дортмундской "Боруссии" (3:1), а его команда гарантировала себе место в плей-офф турнира.

На награду претендовали Эдин Джеко из "Интера", Эмиль Форсберг из "Лейпцига" и Себастьян Аллер из "Аякса".

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