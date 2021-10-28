Назван игрок ПСЖ, которого ограбил трансвестит под видом проститутки

Фото инстаграм Андера Эрреры

СМИ узнали, какой футболист ПСЖ стал жертвой ограбления в Булонском лесу.

Пострадавшим оказался полузащитник парижан Андер Эррера. У него украл деньги трансвестит под видом проститутки.

Злоумышленница с пистолетом подсела в машину испанца, когда тот остановился на красный свет на одном из перекрестков.

В итоге преступница присвоила несколько сотен евро и покинула автомобиль хавбека. Эррера обратился в полицию.

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