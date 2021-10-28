Назван игрок ПСЖ, которого ограбил трансвестит под видом проститутки

Теги псжандер эррера

Назван игрок ПСЖ, которого ограбил трансвестит под видом проститутки

Фото инстаграм Андера Эрреры

СМИ узнали, какой футболист ПСЖ стал жертвой ограбления в  Булонском лесу.

Пострадавшим оказался полузащитник парижан Андер Эррера. У него украл деньги трансвестит под видом проститутки.

Злоумышленница с пистолетом подсела в машину испанца, когда тот остановился на красный свет на одном из перекрестков. 

В итоге преступница присвоила несколько сотен евро и покинула автомобиль хавбека. Эррера обратился в полицию.

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