Назван игрок "Спартака", которого фанаты критиковали за поход в ночной клуб
Фото: инстаграм Александра Соболева/Автор неизвестен
Болельщики "Спартака" подвергли критике нападающего Александра Соболева за поход в ночной клуб за день до матча чемпионата России с "Уралом" (1:0), сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, Соболев и еще несколько футболистов московского клуба были замечены в ресторане "Черетто". Форвард отмечал подписание нового контракта со "Спартаком" с зарплатой около двух миллионов евро в год.
Напомним, что во время матча 6-го тура РПЛ с "Сочи" (1:2) фанаты посвятили несколько баннеров походе спартаковцев в ночной клуб.
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