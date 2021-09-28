Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

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Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

Фото твиттер сборной России

Стала известна окончательная заявка сборной России на игры квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер"), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор");

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки");

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа").

8 октября сборная России примет Словакию на "Казань Арене", а через три дня встретится в Мариборе со Словенией.

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