Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе
Стало известно, кто потратил наибольшую сумму на новичков во время зимнего трансферного окна.
Лидером по этому показателю неожиданно стала берлинская "Герта", заплатившая за четверых игроков 78 миллионов евро.
В топ-3 "транжир" также вошли "Наполи" (65,5 миллионов) и "Монако" (62 миллиона).
Стоит отметить, что "Герта" пока является середняком Бундеслиги и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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Главные новости дня: 31 января
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