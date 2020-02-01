Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе

Стало известно, кто потратил наибольшую сумму на новичков во время зимнего трансферного окна.

Лидером по этому показателю неожиданно стала берлинская "Герта", заплатившая за четверых игроков 78 миллионов евро.

В топ-3 "транжир" также вошли "Наполи" (65,5 миллионов) и "Монако" (62 миллиона).

Стоит отметить, что "Герта" пока является середняком Бундеслиги и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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