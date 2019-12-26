Назван лучший бомбардир 2019 года в мировом футболе
Стало известно, какой футболист является лучшим бомбардиром мирового футбола по итогам 2019 календарного года.
Почётное звание завоевал Роберт Левандовски, забивший 54 гола в 58 матчах за "Баварию" и сборную Польши.
В этот раз только на втором месте Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины) - 50 мячей в 58 играх.
На третьей строчке в рейтинге голеадоров расположился Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) - он отличился 44 раза в 49 встречах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12