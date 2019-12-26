Назван лучший бомбардир 2019 года в мировом футболе

1 Теги роберт левандовскилионель мессикилиан мбаппестатистика

Назван лучший бомбардир 2019 года в мировом футболе

Стало известно, какой футболист является лучшим бомбардиром мирового футбола по итогам 2019 календарного года.

Почётное звание завоевал Роберт Левандовски, забивший 54 гола в 58 матчах за "Баварию" и сборную Польши.

В этот раз только на втором месте Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины) - 50 мячей в 58 играх.

На третьей строчке в рейтинге голеадоров расположился Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) - он отличился 44 раза в 49 встречах.

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Гномус даже здесь не первый, но он - "наинопланетнейший"! Так называемый ЗМ превратился из награды для лучших, в побрякушку для гномуса.

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