Назван лучший футболист Азии в 2020 году, Азмун попал в топ-3
Завершилось голосование на телеканале Fox Sports Asia, в ходе которого определялся лучший игрок Азии по итогам 2020 года.
Этого звания в четвёртый раз подряд удостоился форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Его кандидатуру поддержали 35% опрошенных, что является рекордом.
Второе место занял иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, четвёртое - Андрес Иньеста ("Виссел Кобе"), восьмое - Такефуса Кубо ("Реал").
The votes have been tallied... and @SpursOfficial's Son Heung-min has - once again - won the Best Footballer in Asia award!— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 4, 2021
The Korea Republic international has now won the prize for four consecutive years, his vote count of 35% in 2020 is the biggest winning margin ever. pic.twitter.com/AYulFn46HX
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