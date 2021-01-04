Назван лучший футболист Азии в 2020 году, Азмун попал в топ-3

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Назван лучший футболист Азии в 2020 году, Азмун попал в топ-3

Завершилось голосование на телеканале Fox Sports Asia, в ходе которого определялся лучший игрок Азии по итогам 2020 года.

Этого звания в четвёртый раз подряд удостоился форвард лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Его кандидатуру поддержали 35% опрошенных, что является рекордом.

Второе место занял иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, четвёртое - Андрес Иньеста ("Виссел Кобе"), восьмое - Такефуса Кубо ("Реал").

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