Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй

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Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второйМеждународная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков есятилетия в Азии.

В отборе принимали участие лучшие футболисты из стран, которые входили в Азиатскую футбольную конфедерацию, в период с 2011 по 2020 год.

Лидером рейтинга стал форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.

На второй строчке экс-игрок ЦСКА, "Милана" и сборной Японии Кейсуке Хонда, который сейчас выступает за бразильский "Портимоненсе".

Замкнул тройку вингер "Аль-Хилаля" и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари.

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