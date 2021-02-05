Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков есятилетия в Азии.

В отборе принимали участие лучшие футболисты из стран, которые входили в Азиатскую футбольную конфедерацию, в период с 2011 по 2020 год.

Лидером рейтинга стал форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.

На второй строчке экс-игрок ЦСКА, "Милана" и сборной Японии Кейсуке Хонда, который сейчас выступает за бразильский "Портимоненсе".