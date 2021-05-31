Назван лучший футболист минувшего сезона Серии А
Фото: твиттер "Интера"
Серия А назвала имя лучшего игрока минувшего сезона.
Лучшим футболистом стал форвард "Интера" Ромелу Лукаку. На счету бельгийца 24 гола и 11 ассистов в 36 матчах.
Напомним, что по итогам сезона "Интер" стал чемпионом Италии.
Читайте также: Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Зинченко высказался после поражения в финале Лиги чемпионов
-
Президент баскетбольной Евролиги высказался о Суперлиге
-
Агуэро высказался о будущем Месси
-
Черчесов высказался о Левандовски
-
Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
-
Сборная Голландии обыграла Франции и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
-
"Сочи" подписал Терехова из "Оренбурга"
-
Де Йонг высказался о будущем Месси
-
Фикайо Томори близок к переходу в "Милан"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать трех топ-футболистов
-
1
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов
-
Азар сделал заявление касательно своего будущего
-
1
Назван лучший футболист минувшего сезона Серии А
-
Агуэро прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
Заболотный рассказал, в ворота каких клубов не будет праздновать голы
-
Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубе
-
2
Роналду - лучший форвард минувшего сезона Серии А
-
В УЕФА прокомментировали обращение Суперлиги в суд ЕС
-
"Динамо" сделало запрос по трансферу защитника "Милана"
-
Глава "Уфы" показал откровенную фотосессию с хоккейной красавицей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17