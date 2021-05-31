Назван лучший футболист минувшего сезона Серии А

1 Теги ромелу лукакуинтер милан

Назван лучший футболист минувшего сезона Серии А Фото: твиттер "Интера"

Серия А назвала имя лучшего игрока минувшего сезона.

Лучшим футболистом стал форвард "Интера" Ромелу Лукаку. На счету бельгийца 24 гола и 11 ассистов в 36 матчах.

Напомним, что по итогам сезона "Интер" стал чемпионом Италии.

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Комментарии

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lesnovsky

Супер!!... Без вариантов... Думаю даже дурачье согласится... Хе-хе-хе..

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