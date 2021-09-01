Назван лучший футболист РПЛ в июле-августе

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в июле-августе признан нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов.

В двух прошедших месяцах футболист провел шесть матчей в чемпионате России и стал автором шести забитых мячей. Смолов был признан лучшим по итогам голосования среди болельщиков, экспертов "Матч Премьер" и РПЛ.

В борьбе за награду Смолов опередил нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, форварда "Краснодара" Джона Кордобу, полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова и нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.

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