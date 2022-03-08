Назван лучший футболист "Зенита" в феврале
Фото сайт "Зенита" / Анна Мейер
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо признан лучшим игроком команды по итогам февраля.
Бразилец получил 36,23 процента поддержки в ходе голосования болельщиков, опередив Вендела (17,49%) и Малкома (11,23%).
В прошлом месяце Клаудиньо сделал 1 ассист в 3 матчах в составе "сине-бело-голубых".
Для хавбека, купленного летом за 12 миллионов евро, это четвёртая награда игроку месяца в текущем сезоне. Ранее он получал приз в сентябре, октябре и декабре.
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