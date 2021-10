Назван лучший гол Лиги наций (видео)

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Гол форварда мадридского "Реала" и сборной Франции Карима Бензема стал самым красивым Лиги наций.

Лучший мяч турнира Бензема забил в ворота сборной Испании в финальном матче розыгрыша.

Француз сравнял счет на 66-й минуте ударом в верхний угол с угла штрафной площади, а победу французам принес гол Килиана Мбаппе на 80-й минуте.

Karim Benzema's stunning equaliser at San Siro wins Goal of the Tournament! #UNLbestgoal | @GazpromFootball | #NationsLeague pic.twitter.com/bbfN64EA90