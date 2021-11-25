Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Гол испанского хавбека "Ливерпуля" Тьаго Алькантары в ворота "Порту" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, где "красные" победили со счетом 2:0 был назван лучшим голом недели в соревновании.
Напомним, что испанец открыл счет в этой игре, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.
Помимо Алькантары на звание автора лучшего гола этого тура претендовали Педру Гонсалвеш из лиссабонского "Спортинга", Сильван Хефти из "Янг Бойз" и нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021
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