Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)

Гол испанского хавбека "Ливерпуля" Тьаго Алькантары в ворота "Порту" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, где "красные" победили со счетом 2:0 был назван лучшим голом недели в соревновании.

Напомним, что испанец открыл счет в этой игре, отправив мяч в нижний угол ворот ударом в касание с 29 метров.

Помимо Алькантары на звание автора лучшего гола этого тура претендовали Педру Гонсалвеш из лиссабонского "Спортинга", Сильван Хефти из "Янг Бойз" и нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

