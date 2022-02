Назван лучший гол недели в Лиге Европы

Фото: инстаграм Марсьяля\Автор неизвестен

Французский форвард "Севильи" Антони Марсьяль стал автором лучшего гола недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба соревнования.

Напомним, что во вчерашнем матче в 1\16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" француз забил третий гол своей команды и установил итоговый счет 3:1.

Отметим, что этот гол также стал для Марсьяля дебютным в составе "Севильи" после его перехода на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

Martial and Sevilla's stunning team move wins Goal of the Week! @Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/N5WFUUFVZr