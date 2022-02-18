Назван лучший гол недели в Лиге Европы

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Назван лучший гол недели в Лиге Европы

Фото: инстаграм Марсьяля\Автор неизвестен

Французский форвард "Севильи" Антони Марсьяль стал автором лучшего гола недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба соревнования.

Напомним, что во вчерашнем матче в 1\16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо" француз забил третий гол своей команды и установил итоговый счет 3:1.

Отметим, что этот гол также стал для Марсьяля дебютным в составе "Севильи" после его перехода на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

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