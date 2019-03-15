Назван лучший гол по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Стало известно, чей гол стал лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лучшим стал забитый мяч нападающим "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Баварии" (3:1). Футболист открыл счет на 26-й минуте с паса Вирджила ван Дейка. В этой встрече Мане оформил дубль.
За звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов также боролись гол Лионеля Месси в матче с "Лионом" (5:1), точный удар со штрафного Лассе Шене и забитый мяч Душана Тадича в игре с "Реалом" (4:1).
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