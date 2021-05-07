Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт УЕФА, гол нападающего "Реала" Карима Бензема в ворота "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов (1:1) признан лучшим голом полуфиналов ЛЧ.

В голосовании также принимали участие голы игрока "Манчестер Сити" Рияда Мареза, защитника "ПСЖ" Маркиньоса и полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

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