Назван лучший и худший игроки сборной Испании на ЧМ-2018
Портал FourFourTwo представил рейтинг лучших и худших футболистов каждой команды. Так, лучшим игроком сборной Испании был назван полузащитник Иско, а худшим - защитник Жерар Пике.
"Иско привносит новые грани в игру сборной Испании на первом крупном для себя турнире. Он способен обыгрывать защитников один в один и ускорять темп игры команды. Наблюдать за игрой плеймейкера "Реала" – одно удовольствие", – говорится в характеристике.
"Жерар Пике выглядел уязвимо в матче с Португалией (3:3). Именно его фол привел к третьему голу Криштиану Роналду со штрафного, который позволил оппоненту сравнять счет. Его должны были удалить в матче с Марокко за прыжок двумя ногами в ноги соперника. Он должен собраться в матче 1/8 финала", – отметили авторы рейтинга.
Сборная Испании в плей-офф ЧМ-2018 сыграет с Россией. Матч состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники".
Читайте: Бывший игрок сборной Колумбии в восторге от организации ЧМ-2018 | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал
-
Главные новости дня: 30 июня
-
Дневник чемпионата мира. День семнадцатый: Великолепный Мбаппе, Месси и Роналду едут домой, "Матадор" – герой Уругвая!
-
Дубль Кавани помогает Уругваю обыграть Португалию
-
Маскерано завершил международную карьеру
Лента новостей
-
Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией
-
Гризманн порассуждал о перспективах сборной Франции выиграть ЧМ-2018
-
Роналду: "Мы играли лучше сборной Уругвая"
-
Табарес прокомментировал травму Кавани
-
1
Статистика не в нашу пользу: Испания и Россия поспорят за путевку в четвертьфинал
-
Матюиди расхвалил Килиана Мбаппе
-
Наставник сборной Хорватии хочет, чтобы Модрич получил "Золотой мяч"
-
Плетикоса оценил шансы сборной России в матче с Испанией
-
СМИ узнали, когда Сарри возглавит "Челси"
-
Опубликовано фото домашней формы "Спартака" на следующий сезон
-
"Лидс" арендовал хавбека "Челси"
-
Главные новости дня: 30 июня
-
Табарес: "Мы не боимся ни одного соперника"
-
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль на Чемпионате Мира
-
"Спартак" - "Ротор" - 2:0 (обзор)
-
"Спартак" обыграл "Ротор" и другие результаты товарищеских матчей
-
Уткин раскритиковал Роналду за вызывающее поведение
-
1
Сантуш прокомментировал поражение от сборной Уругвая
-
Стоичков обвинил ФИФА в симпатиях к европейским сборным
-
"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"