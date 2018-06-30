Назван лучший и худший игроки сборной Испании на ЧМ-2018

Портал FourFourTwo представил рейтинг лучших и худших футболистов каждой команды. Так, лучшим игроком сборной Испании был назван полузащитник Иско, а худшим - защитник Жерар Пике.

"Иско привносит новые грани в игру сборной Испании на первом крупном для себя турнире. Он способен обыгрывать защитников один в один и ускорять темп игры команды. Наблюдать за игрой плеймейкера "Реала" – одно удовольствие", – говорится в характеристике.

"Жерар Пике выглядел уязвимо в матче с Португалией (3:3). Именно его фол привел к третьему голу Криштиану Роналду со штрафного, который позволил оппоненту сравнять счет. Его должны были удалить в матче с Марокко за прыжок двумя ногами в ноги соперника. Он должен собраться в матче 1/8 финала", – отметили авторы рейтинга.

Сборная Испании в плей-офф ЧМ-2018 сыграет с Россией. Матч состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники".

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