Назван лучший игрок 19-го тура чемпионата России
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата России, сообщает официальный твиттер РПЛ.
20-летний футболист стал победителем совместного голосования Премьер-лиги, "Матч Премьер" и "Матч ТВ".
За него проголосовали 42,88 процента респондентов.
В 19-м туре чемпионата России ЦСКА разгромил "Рубин" со счётом 3:0, а Чалов забил гол и сделал ассист.
Всего в текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.
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