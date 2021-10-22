Назван лучший игрок чемпионата Франции в сентябре
Фото твиттер UNFP
Полузащитник "Ланса" Секо Фофана признан лучшим игроком Лиги 1 по итогам сентября.
26-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков, получив 42 процента поддержки.
В гонке за наградой ивуариец опередил Амина Гуири из "Ниццы" (30%) и Лукаса Пакету из "Лиона" (28%).
В сентябре Фофана сыграл за "Ланс" 4 матча в чемпионате Франции, результативными действиями не отличался.
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|Ренн
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|Страсбур
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