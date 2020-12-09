Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt.

В прошедшем Чемпионате Казахстана форвард провел 13 матчей в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.