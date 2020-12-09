Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt

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Назван лучший игрок чемпионата Казахстана по версии TransfermarktНападающий "Кайрата" Вагнер Лав признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана по версии Transfermarkt.

В прошедшем Чемпионате Казахстана форвард провел 13 матчей в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

Напомним, Вагнер Лав вместе со своими партнерами стал чемпионом Казахстана.

В ноябре 36-летний бывший игрок ЦСКА продлил соглашение с "Кайратом" до конца 2021 года.

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