Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс признан лучшим игроком финала четырех Лиги наций по версии УЕФА.

"Бускетс вел игру сборной Испании в матчах финала четырех. Он диктовал ход игры и заметно добавлял красок в игру окружавших его партнеров по команде", - сказал технический наблюдатель УЕФА Робби Кин.

Стоит отметить, что Испания в финальном матче проиграла Франции со счетом 1:2.

33-летний Бускетс выступает за сборную Испании с 2009 года. Всего он провел за национальную команду 132 матча и забил два мяча. Чемпион мира-2010, чемпион Европы-2012.

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