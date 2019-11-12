Назван лучший игрок года в Швеции

Теги манчестер юнайтедвиктор линделефшвеция

Назван лучший игрок года в Швеции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф стал лучшим игроком года в Швеции.

Об этом сам футболист сообщил в твиттере, прикрепив фотографию с наградой.

В текущем сезоне Линделёф сыграл за "МЮ" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Стоит отметить, что центрбек "красных дьяволов" выиграл эту награду во второй раз подряд.

Не пропустите: Пике спит по 4-5 часов в сутки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стерлинга исключили из состава сборной Англии

Стерлинга исключили из состава сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов