Назван лучший игрок года в Швеции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф стал лучшим игроком года в Швеции.

Об этом сам футболист сообщил в твиттере, прикрепив фотографию с наградой.

В текущем сезоне Линделёф сыграл за "МЮ" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Стоит отметить, что центрбек "красных дьяволов" выиграл эту награду во второй раз подряд.

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