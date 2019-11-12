Назван лучший игрок года в Швеции
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф стал лучшим игроком года в Швеции.
Об этом сам футболист сообщил в твиттере, прикрепив фотографию с наградой.
Proud. Honoured. Humbled. Thank you pic.twitter.com/UHUTRVkOiR— Victor Lindelöf (@vlindelof) November 11, 2019
В текущем сезоне Линделёф сыграл за "МЮ" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Стоит отметить, что центрбек "красных дьяволов" выиграл эту награду во второй раз подряд.
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