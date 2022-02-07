Назван лучший игрок Кубка Африки
Фото твиттер Кубка Африки
Определены лучший игрок, вратарь и бомбардир завершившегося Кубка Африканский Наций.
Все номинанты были награждены после финального матча турнира между сборными Сенегала и Египта (0:0, по пенальти - 4:2).
Лучший игрок - Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль");
Лучший вратарь - Эдуар Менди (Сенегал, "Челси");
Лучший бомбардир (8 голов) - Венсан Абубакар (Камерун, "Аль-Наср").
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1