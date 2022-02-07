Назван лучший игрок Кубка Африки

Фото твиттер Кубка Африки

Определены лучший игрок, вратарь и бомбардир завершившегося Кубка Африканский Наций.

Все номинанты были награждены после финального матча турнира между сборными Сенегала и Египта (0:0, по пенальти - 4:2).

Лучший игрок - Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль");

Лучший вратарь - Эдуар Менди (Сенегал, "Челси");

Лучший бомбардир (8 голов) - Венсан Абубакар (Камерун, "Аль-Наср").

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