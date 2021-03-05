Назван лучший игрок Ла Лиги в феврале

На сайте испанской Ла Лиге назван лучший футболист февраля. Им признан форвард "Барселоны" Лионель Месси.

За прошлый месяц нападающий сыграл в Чемпионате Испании в пяти матчах. В активе аргентинца семь забитых мячей.

Кроме него, на приз также претендовали Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Яссин Буну ("Севилья"), Тибо Куртуа ("Реал"), Алекс Беренгер ("Атлетик"), Набиль Фекир ("Бетис") и Хосе Луис Моралес ("Валенсия").

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний Месси выходил на поле в футболке "Барселоны" в 23 матчах. На счету нападающего 19 голов и 4 результативные передачи, что делает его лучшим бомбардиром Чемпионата Испании на данный момент.