Назван лучший игрок Лиги 1 в октябре

Фото инстаграм Лукаса Пакета

Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам октября.

Le brésilien préféré de ton brésilien préféré



Joueur du Mois d'Octobre de @Ligue1UberEats, monsieur Lucas Paquetá



Félicitation au joueur de l'@OL qui a réalisé un mois d'octobre remarquable #TropheesUNFP pic.twitter.com/k8NVxHClaA — UNFP (@UNFP) November 18, 2021

Бразилец стал победителем голосования, получив 49 процентов поддержки. Он опередил Гаэтана Лаборда из "Ренна" (39%) и Анди Делора из "Ниццы" (15%).

В прошлом месяце Пакета сыграл 4 матча в Лиге 1 и сделал 2 ассиста. "Лион" в октябрьских играх добыл 2 победы и 1 ничью.

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