Назван лучший игрок Лиги 1 в октябре

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Назван лучший игрок Лиги 1 в октябре

Фото инстаграм Лукаса Пакета

Полузащитник "Лиона" Лукас Пакета признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам октября.

Бразилец стал победителем голосования, получив 49 процентов поддержки. Он опередил Гаэтана Лаборда из "Ренна" (39%) и Анди Делора из "Ниццы" (15%).

В прошлом месяце Пакета сыграл 4 матча в Лиге 1 и сделал 2 ассиста. "Лион" в октябрьских играх добыл 2 победы и 1 ничью.

Не пропустите: Головин останется в "Монако". | http://soccernews.ru
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