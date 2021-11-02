Назван лучший игрок "Локомотива" в октябре

Фото сайт "Локомотива"

Болельщики московского "Локомотива" путём голосования выбрали лучшего футболиста команды по итогам октября.

Этого звания удостоился атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов.

Кандидатуру воспитанника "железнодорожников" поддержали 27,9 процента респондентов. Он опередил Алексиса Бека Бека (22,9%), Константина Марадишвили (19,6%), Дмитрия Баринова (16,3%) и Тина Едвая (13,3%).

Жемалетдинов в октябре забил 2 гола в 5 матчах в составе "Локо".

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