Назван лучший игрок матча "Ливерпуль" - "Челси"

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Назван лучший игрок матча "Ливерпуль" - "Челси"

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА против "Челси".

Напомним, что сенегалец оформил дубль в вышеуказанном поединке и был заменён в конце первого овертайма.

Кроме того, Мане стал первым за 13 лет африканцем, отличившимся в Суперкубке УЕФА. В 2006 году это удалось экс-форварду "Севильи" Фредерику Кануте в матче с "Барселоной".

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