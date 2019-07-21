Назван лучший игрок матча "Локомотив" - "Тамбов"

Лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Тамбов" (2:1) признан полузащитник Антон Миранчук, сообщает официальный Twitter Российской Премьер-Лиги.

В этой встрече Миранчук отыграл все 90 минут и отметился голевой передачей при втором голе "железнодорожников", который забил Владислав Игнатьев.

23-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 86 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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