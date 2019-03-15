Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий "Челси" Оливье Жиру стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

Напомним, француз забил три гола в гостевом матче с киевским "Динамо" (5:0).

Также в голосовании участвовали форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Славии" Томаш Соучек и игрок "Бенфики" Жонас.

В 1/4 финала Лиги Европы "Челси" встретиться со "Славией". Первые матчи 1/4 финала пройдйт 11 апреля, ответные - 18 апреля.

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