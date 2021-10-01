Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото твиттер "Олимпиакоса"

УЕФА назвал лучшего футболиста 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Победителем голосования стал атакующий полузащитник "Олимпиакоса" Гиоргос Масурас.

27-летний грек забил два гола и сделал ассист в матче с "Фенербахче" (3:0).

За награду также боролись Квинси Промес ("Спартак"), Карл Токо-Экамби ("Лион") и Вендерсон Галено ("Брага").

Не пропустите: Промес включён в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored. | http://soccernews.ru