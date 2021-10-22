Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото твиттер "Лестера"

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Победителем голосования стал нападающий "Лестера" Патсон Дака.

23-летний замбиец оформил покер в выездном матче с московским "Спартаком" (4:3).

За награду также боролись Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Исса Диоп ("Вест Хэм") и Карл Токо Экамби ("Лион").

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