Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото твиттер "Лестера"
УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Победителем голосования стал нападающий "Лестера" Патсон Дака.
23-летний замбиец оформил покер в выездном матче с московским "Спартаком" (4:3).
За награду также боролись Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Исса Диоп ("Вест Хэм") и Карл Токо Экамби ("Лион").
Не пропустите: Игрок "Спартака" включён в символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored. | http://soccernews.ru
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