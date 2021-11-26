Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото твиттер "Лиона"
УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Победителем голосования стал нападающий "Лиона" Райан Черки.
18-летний француз оформил дубль, чем помог своей команде победить датский "Брондбю" со счётом 3:1.
За награду также боролись Роберт Андрих ("Байер"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс") и Александр Соболев ("Спартак").
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