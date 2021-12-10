Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото твиттер "Наполи"

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Победителем голосования стал полузащитник "Наполи" Элиф Элмас.

22-летний македонец оформил дубль, чем помог своей команде победить "Лестер" со счётом 3:2.

За награду также боролись Александр Селихов ("Спартак"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).

Не пропустите: Определились все участники плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru