Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото твиттер "Наполи"
УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Победителем голосования стал полузащитник "Наполи" Элиф Элмас.
22-летний македонец оформил дубль, чем помог своей команде победить "Лестер" со счётом 3:2.
За награду также боролись Александр Селихов ("Спартак"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Мислав Оршич ("Динамо" Загреб).
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