Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото: инстаграм Лиги Европы\Автор неизвестен
Форвард "Порту" Антонио Мартинес стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба соревнования.
Напомним, что нападающим "драконов" сумел забить два гола в первом матче 1/16 финала турнира против римского "Лацио" и принес своем команде победу со счетом 2:1.
Отметим, что кроме форварда "Порту", на приз игроку недели в Лиге Европы были номинированы нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, защитник "Аталанты" Берат Джимсити и хавбек "Бетиса" Гидо Родригес.
Two-goal hero Toni Martínez wins Player of the Week!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 18, 2022
Agree with the order? @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/F8QmqEytRK
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14