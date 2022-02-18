Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

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Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото: инстаграм Лиги Европы\Автор неизвестен

Форвард "Порту" Антонио Мартинес стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба соревнования.

Напомним, что нападающим "драконов" сумел забить два гола в первом матче 1/16 финала турнира против римского "Лацио" и принес своем команде победу со счетом 2:1.

Отметим, что кроме форварда "Порту", на приз игроку недели в Лиге Европы были номинированы нападающий "Рейнджерс" Альфредо Морелос, защитник "Аталанты" Берат Джимсити и хавбек "Бетиса" Гидо Родригес.

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