Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото инстаграм Луиса Муриэля

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль признан лучшим футболистом по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

30-летний колумбиец опередил в голосовании Антони Лопеша ("Лион"), Джеймса Тавернье ("Рейнджерс") и Маркоса Акунью ("Севилья").

Напомним, что Муриэль оформил дубль и сделал ассист в матче с "Байером" (3:2).

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