Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото твиттер "Аталанты"

Центральный защитник "Аталанты" Мерих Демирал признан лучшим футболистом по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

24-летний турок опередил в голосовании Педри ("Барселона"), Томаша Соучека ("Вест Хэм") и Абеля Руиса ("Брага").

Напомним, что Демирал помог "Аталанте" всухую победить "Байер" со счётом 1:0. В его активе 5 отборов и 25 перехватов.

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