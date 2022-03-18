Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Фото твиттер "Аталанты"
Центральный защитник "Аталанты" Мерих Демирал признан лучшим футболистом по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
24-летний турок опередил в голосовании Педри ("Барселона"), Томаша Соучека ("Вест Хэм") и Абеля Руиса ("Брага").
Напомним, что Демирал помог "Аталанте" всухую победить "Байер" со счётом 1:0. В его активе 5 отборов и 25 перехватов.
Не пропустите: "Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Тухель поделился ожиданиями от противостояния "Челси" и "Реала" в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Зенита" Сантос высказался о своей универсальности
-
Вице-президент "Барселоны" порассуждал о шансах клуба купить Холанда
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Бахарева
-
Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Конференций
-
"Ювентус" определился с будущим Аллегри
-
Сборная Польши отреагировала на решение CAS по поводу России
-
Гари Невилл оценил перспективы Роналду в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне
-
Василий Березкцкий рассказал об особенностях работы с братом в ЦСКА
-
Фанаты "Челси" могут не попасть на матч с "Реалом": названа причина
-
"Барселона" узнала соперника по 1/4 финала Лиги Европы
-
Агент Ваноли прояснил будущее тренера в "Спартаке"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поспорят за защитника "Фиорентины"
-
Умер экс-футболист "Шахтёра" Алексей Бахарев
-
В РФС отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда
-
"Ливерпуль" теряет Трента
-
"Реал" сразится с "Челси" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС
-
"Ювентус" изменил статус Дибалы в проекте клуба
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0